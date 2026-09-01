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Лепка в оранжерее Таврического сада

Уточняй у организатора

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3900₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по лепке, который пройдёт в уютной Оранжерее Таврического сада. Отправляйся в увлекательное творческое путешествие, где ты сможешь создать свои собственные керамические шедевры в окружении роскошной зелени и экзотических растений. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины: ты сможешь создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник — дай волю своей фантазии! Кроме того, ты распишешь своё творение цветными глиняными красками — ангобами, добавляя индивидуальности и ярких акцентов. Под чутким руководством мастеров ты освоишь базовые техники лепки, от создания простых форм до декорирования изделий. Этот мастер-класс станет прекрасным способом отдохнуть от городской суеты, расслабиться и прикоснуться к миру гончарного ремесла.

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