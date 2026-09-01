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Детство. Отрочество. Юппи

КДЦ Максим, Ланское ш., 35

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 5500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ноги — там трещины в асфальте и бесконечный список дел и тревог. Где-то между этими двумя взглядами ты потерял двор: тот, где можно было залезть на гараж, болтать ногами и быть уверенным, что у тебя ещё девятьсот девяносто девять жизней в запасе. Этот спектакль вернёт тебя обратно, но не для того чтобы раскиснуть под вздохи «Раньше было луучше», а чтобы ты вспомнил, каким ты был в 11 лет: свободным, мечтательным, смешным. А, может, выйдя из театра, снова посмотрел наверх.

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