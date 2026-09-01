Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд эмоций, которого хватит на несколько дней. Сюда приходят люди разных возрастов и профессий: кто-то читает с детства, кто-то только возвращается к книгам. Всех объединяет одно — желание почитать в приятной компании, а затем пообщаться с живыми, интересными людьми. Шаг 1. Приходи с любой книгой Подойдёт любая книга, даже если ты только начал читать и прочитал совсем немного. Шаг 2. Читаешь 60 минут Два раунда по 30 минут: читаешь свою книгу в спокойной атмосфере и без спешки. Шаг 3. Общаешься и знакомишься. Обсуждаешь книги в парах и мини-группах, делишься впечатлениями и находишь новых друзей. Шаг 4. Продолжаешь вечер в баре Участники перемещаются в бар, продолжают разговоры и знакомятся ближе. Чем раньше купишь билет, тем дешевле он будет.