ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Книжный флоу

Лофт «Аквариум», Тренинг-центр Измайловский Санкт-Петербург, Большой просп. Петроградской стороны, 79

Начало:

Завершение:

от 1590₽ до 1790₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд эмоций, которого хватит на несколько дней. Сюда приходят люди разных возрастов и профессий: кто-то читает с детства, кто-то только возвращается к книгам. Всех объединяет одно — желание почитать в приятной компании, а затем пообщаться с живыми, интересными людьми. Шаг 1. Приходи с любой книгой Подойдёт любая книга, даже если ты только начал читать и прочитал совсем немного. Шаг 2. Читаешь 60 минут Два раунда по 30 минут: читаешь свою книгу в спокойной атмосфере и без спешки. Шаг 3. Общаешься и знакомишься. Обсуждаешь книги в парах и мини-группах, делишься впечатлениями и находишь новых друзей. Шаг 4. Продолжаешь вечер в баре Участники перемещаются в бар, продолжают разговоры и знакомятся ближе. Чем раньше купишь билет, тем дешевле он будет.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста