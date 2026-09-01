Выбор редакции
Нижний интернет
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Единственный, уникальный и неповторимый большой сборный концерт Легенд Нижнего Интернета. Выступают: Vjlink, Александр Пистолетов, Дон Симон (Сергей Симонов), Николай Воронов, Dirty Monk, хедлайнер, которого объявят позже: https://vk.ru/ebatoriastrikesback А также другие звездные гости и друзья. Ожидается подорожание билетов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи