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Нижний интернет

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Единственный, уникальный и неповторимый большой сборный концерт Легенд Нижнего Интернета. Выступают: Vjlink, Александр Пистолетов, Дон Симон (Сергей Симонов), Николай Воронов, Dirty Monk, хедлайнер, которого объявят позже: https://vk.ru/ebatoriastrikesback А также другие звездные гости и друзья. Ожидается подорожание билетов.

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