Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
«Громкий завораживающий шум джаза и хитросплетение мазков кисти». Для тебя выступят: московский музыкальный синдикат, сахарный человек, roflojazz На протяжении всех выступлений некий художник/ца (?????) будет рисовать картину (тчк) в конце концерта автор предъявит зрителям своё произведение искусства (тчк)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи