«Громкий завораживающий шум джаза и хитросплетение мазков кисти». Для тебя выступят: московский музыкальный синдикат, сахарный человек, roflojazz На протяжении всех выступлений некий художник/ца (?????) будет рисовать картину (тчк) в конце концерта автор предъявит зрителям своё произведение искусства (тчк)