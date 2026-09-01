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Картинная выходка

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

«Громкий завораживающий шум джаза и хитросплетение мазков кисти». Для тебя выступят: московский музыкальный синдикат, сахарный человек, roflojazz На протяжении всех выступлений некий художник/ца (?????) будет рисовать картину (тчк) в конце концерта автор предъявит зрителям своё произведение искусства (тчк)

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