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Фотографируемся на стекле, как 150 лет назад

Суворовский проспект, 65

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Формат свидания для тех, кому надоели цветы и ужины при свечах (или необычный досуг для компании друзей). В старинной фотолаборатории в сердце Петербурга время течёт иначе. Здесь нет цифровых технологий и фотошопа. Только вы, свет, форматная камера, как в XIX веке, и химия, которая прямо на ваших глазах проявит ваш портрет на стеклянной пластине. Как пройдёт свидание: — Вы окажетесь в интерьере, где пахнет коллодием и историей. — Увидите, как рождается снимок — от заливки эмульсии до фиксажа. — Немного химии, чуть-чуть магии и полная аутентичность. — И увидите, как из проявителя медленно проступает ваше изображение — тёплое, живое, единственное в мире. Это не просто фото. Это артефакт. Стекло, на котором вы останетесь вдвоём навсегда. Место: исторический центр Петербурга Длительность: полный цикл создания амбротипа Идеально для пар (или компании до 4 человек) Перед тем как соберётесь пойти, необходимо позвонить или написать организатору и договориться о дате и времени.

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