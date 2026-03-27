Формат свидания для тех, кому надоели цветы и ужины при свечах (или необычный досуг для компании друзей). В старинной фотолаборатории в сердце Петербурга время течёт иначе. Здесь нет цифровых технологий и фотошопа. Только вы, свет, форматная камера, как в XIX веке, и химия, которая прямо на ваших глазах проявит ваш портрет на стеклянной пластине. Как пройдёт свидание: — Вы окажетесь в интерьере, где пахнет коллодием и историей. — Увидите, как рождается снимок — от заливки эмульсии до фиксажа. — Немного химии, чуть-чуть магии и полная аутентичность. — И увидите, как из проявителя медленно проступает ваше изображение — тёплое, живое, единственное в мире. Это не просто фото. Это артефакт. Стекло, на котором вы останетесь вдвоём навсегда. Место: исторический центр Петербурга Длительность: полный цикл создания амбротипа Идеально для пар (или компании до 4 человек) Перед тем как соберётесь пойти, необходимо позвонить или написать организатору и договориться о дате и времени.