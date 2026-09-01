Международный фестиваль экспериментального искусства. 12 сентября в программе блоки «Международный конкурс #2», где телескопы, реки и минералы становятся самостоятельными героями кадра, и «Международный конкурс #3» — о системах власти и наблюдениях, ускользающих за привычными образами. Эти блоки собирают фильмы призёров фестивалей в Локарно, Роттердаме и Оберхаузене. В этот же день покажут полнометражный «Угол наклона» — победителя XXII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»; историю филиппинской няни в московской семье, чья отлаженная, монотонная жизнь даёт трещину после случайной травмы руки. После показа пройдёт обсуждение с режиссерами Анной Далингер и Станиславом Фомичевым. 13 сентября программу откроет специальный кураторский сеанс Михаила Железникова «Как это сказать?» — подборка из десяти фильмов, собранных не по теме, а по внутреннему чутью куратора. Далее пройдёт полнометражный показ «Прозрачные земли» — истории трёх стариков в заброшенной деревне, чью размеренную жизнь меняет замёрзший юноша, найденный в реке и одаривший каждого чудом перед тем, как деревня начинает угасать. Фестиваль завершит блок «De Memoria», где память ищет опору в теле, повреждённой плёнке и цифровом архиве. Разные по языку и масштабу, эти программы связаны одним вопросом: что происходит с человеком и пространством, когда привычный порядок вещей внезапно даёт сбой.