В сентябре в русских деревнях разворачивалось странное театральное действие: крестьяне хоронили мух. Крохотные гробики делали из морковок, репы, капустных кочерыжек. Где-то хоронили в лаптях и тряпках. Хоронили по одной мухе или за компанию с блохами и тараканами. Это происходило с рыданиями и смехом. Это лишь один из многих необычных обрядов, связанных с русской народной энтомологией. На лекции ты узнаешь о культе чёрных тараканов. О подбрасывании клопов попам. Об абсурдном изгнании рыжих тараканов, когда одного привязывали к нитке и всей семьёй тащили на кладбище. Сказки про вшей и советы по разведению овец с помощью муравьёв. А также о гаданиях на тараканах. Лектор: Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премий «За верность науке» (2023) и «Книга года» (2025). Создатель пабликов и телеграм-каналов «Минутка этнографии», «Газетная пыль». Автор книг «Изобретатель парейазавров», «Мифы окаменелостей», «Духи болезней на Руси».