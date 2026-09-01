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Похороны мух

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

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Завершение:

от 900₽ до 2100₽
Возраст 16+

Про событие

В сентябре в русских деревнях разворачивалось странное театральное действие: крестьяне хоронили мух. Крохотные гробики делали из морковок, репы, капустных кочерыжек. Где-то хоронили в лаптях и тряпках. Хоронили по одной мухе или за компанию с блохами и тараканами. Это происходило с рыданиями и смехом. Это лишь один из многих необычных обрядов, связанных с русской народной энтомологией. На лекции ты узнаешь о культе чёрных тараканов. О подбрасывании клопов попам. Об абсурдном изгнании рыжих тараканов, когда одного привязывали к нитке и всей семьёй тащили на кладбище. Сказки про вшей и советы по разведению овец с помощью муравьёв. А также о гаданиях на тараканах. Лектор: Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премий «За верность науке» (2023) и «Книга года» (2025). Создатель пабликов и телеграм-каналов «Минутка этнографии», «Газетная пыль». Автор книг «Изобретатель парейазавров», «Мифы окаменелостей», «Духи болезней на Руси».

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