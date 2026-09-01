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Лагерь пинг таблет

Ping Tablet Camp, Московская область, городской округ Шатура, деревня Бордуки

Начало:

Завершение:

11000₽
Возраст 18+

Про событие

Отправишься в то самое сентябрьское мгновение, где листва золотится, а школьники уже во всю школят. Участникам пора на спокойную природу, чтобы подвигаться и ощутить покой внутри и простор снаружи. Будешь провожать или продлевать лето — тут как сам решишь. А вот по остальной части организаторы уже решили за тебя, тут уж извините. Утречко начинается в уютном домике среди природы и людей, которые тоже не на суетном, на этом можно было бы уже закончить)) Но нет… может перед завтраком на зарядочку метнуться для бодрости духа? Или слегка поваляться, потянуться да за оладьями почапать, а потом.. отрядные движухи и знакомства, и лото с настолками, киношка, лагерные обеды и ужины, сценки, дискач и болтовня... Ох лепота. 4-х разовое питание, проживание в домиках, программа — уже включены путёвку. Для бронирования и оплаты пиши организаторам в тг.

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