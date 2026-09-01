Гото-панко-метал фест. Событие, в котором принимают участие все представители контркультуры современности. Кризис ценностей и потребность в самовыражении объединяет их в едином порыве заявить обществу, что они есть. Твой внешний вид — визитная карточка этой вечеринки :)