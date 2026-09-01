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Авторский вечер при свечах

Банкет-Холл «Аристократ», Большая Монетная улица, 14АБ

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер живой музыки в уютном камерном пространстве, где каждая нота звучит особенно близко и искренне. На сцене — Артём Ромас, музыкант, автор-исполнитель и певец, участник масштабного шоу «Алые Паруса». Искренние тексты, светлая энергетика и эмоциональная подача делают его выступления по-настоящему живыми и запоминающимися. В программе — авторские композиции, а также известные русские хиты в новом звучании. Музыкальное сопровождение — пианист LEV PIANO, который добавит глубины и особой атмосферы этому вечеру.

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