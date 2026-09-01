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Космический джаз: Элла Фицджеральд

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Элла Фицджеральд по праву считается легендой джазового вокала на все времена. Песни в её исполнении наполнены жизнерадостной верой в лучшее. В исполнении Spontaneous Jazz Band ты услышишь такие произведения как: Russian lullaby, The one I love, I get a kick out of you, So Danso samba, One note samba, Dream a little dream of me, Summertime, In the sentimental mood, Embraceable you, I got rhythm, But not for me, Over the rainbow, Who’s sorry now, Cry me a river, и многие другие.

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