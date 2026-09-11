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В гости в столицу едут: Узница Совести (Томск), Печатная Машина (Омск) На месте их встречает Сибирская диаспора: Союз Озверелых, Уберлицо, Горе Деревянное, Palm Dyed Узница и Печатка доделывают свои домашние задания за последние пару лет, релизы будут осенью и за этим привозят два самых сильных проекта тебе на обозрение. Ожидается подорожание билетов.
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