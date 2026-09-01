Объединишь чтение и йогу вместе с ребятами из студии йоги критического выравнивания. Сначала переключишь внимание с текста на тело в практике с преподавателем, а после вернёшься к книгам, знакомствам, чаепитию и разговорам о литературе. Чем раньше купишь билет, тем дешевле он будет.