Возраст 18+
Про событие
Объединишь чтение и йогу вместе с ребятами из студии йоги критического выравнивания. Сначала переключишь внимание с текста на тело в практике с преподавателем, а после вернёшься к книгам, знакомствам, чаепитию и разговорам о литературе. Чем раньше купишь билет, тем дешевле он будет.
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