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На свежий воздух

Электричка Москва Казанская — ж/д станция Подосинки

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от 2970₽ до 3300₽
Возраст 7+

Про событие

Погружение в лесную, походную романтику. Ты прогуляешься по красивому лесу, полюбуешься на небольшую речку, вкусно пообедаешь у костра и подышишь свежим воздухом, увидишь следы диких животных, если повезёт, увидишь местную обитательницу — лису. Несложный поход, который подойдет для всех. Темп и километраж рассчитаны так, чтобы всем было комфортно. Маршрут проходит по красивому сосновому лесу, часто тропинка ведет вдоль реки. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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