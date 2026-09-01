Погружение в лесную, походную романтику. Ты прогуляешься по красивому лесу, полюбуешься на небольшую речку, вкусно пообедаешь у костра и подышишь свежим воздухом, увидишь следы диких животных, если повезёт, увидишь местную обитательницу — лису. Несложный поход, который подойдет для всех. Темп и километраж рассчитаны так, чтобы всем было комфортно. Маршрут проходит по красивому сосновому лесу, часто тропинка ведет вдоль реки. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».