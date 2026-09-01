Представь: ты просыпаешься под пение птиц, а не под будильник. Выходишь из домика — и перед тобой живописные берега Угры, золотые леса, зеркальная гладь и воздух, которым хочется дышать без остановки. Это не просто поездка. Это возвращение к себе. Тебя приглашают в уютный глэмпинг «Жизнь – Угра!», расположенный на территории Национального парка. 50 гектаров лесов, лугов и береговой линии — вдали от города, забот и суеты. Программа (что, когда и зачем): — Пятница — знакомство и уют 14:00 – 16:00 — Заезд, размещение в тёплых домиках (до 4 человек в каждом). Душ, туалет, кухня — всё внутри. 19:00 — Ужин в ресторане глэмпинга. Профессиональный повар готовит домашнюю, по-настоящему вкусную еду. 21:00 — Вечер у костра. Знакомство, бокал игристого, звёзды над головой и первый разговор у огня. Никакой суеты — только тепло и тишина. — Суббота — вдохновение, творчество и уют 09:30 — Завтрак в ресторане. 10:00 – 12:00 — Экскурсия на Галкинское болото — место силы и вдохновения. Галкинское болото — живой лабиринт, где под ногами пружинит вековой мох, а воздух дышит багульником и клюквой. Здесь, говорят, обитает сам Болотник, а блуждающие огоньки заманивают путников в самую глубь. Вода в болоте — та самая «мёртвая» из сказок, что заживляет раны и хранит древнюю мудрость. Пройдёшь по этой тропе — и душа навсегда запомнит её тихий шёпот. 13:00 — Обед в ресторане. 14:00 – 16:30 — Мастер-класс по живописи на пленэре с профессиональным художником. Нарисуешь осенние пейзажи Угры под открытым небом. Все материалы (краски, кисти, холст) предоставляются. Художник помогает каждому — и новичку, и тому, кто уже умеет держать кисть. Твоя готовая работа останется с тобой как память об этом дне. 16:30 – 19:00 — Свободное время. Можно отдохнуть, погулять, а также по желанию (за доп. плату) — баня с чаном (цена по запросу). 20:00 — Ужин в ресторане глэмпинга. Вкусная еда от повара в уютной атмосфере. Вечером — посиделки у костра: разговоры, звёзды, тишина. — Воскресенье — лесная сказка и прощание 09:30 — Завтрак в ресторане. 10:30 – 12:00 — Прогулка по сказочному лесу — «Тропа жизни». Никуда не едут — просто выйдут из глэмпинга и погрузятся в волшебство осеннего леса. Тебя ждут тишина, золото листвы, грибные поляны и уютные тропинки, где каждый шаг дарит спокойствие и радость. Это идеальное завершение путешествия — без суеты, только лес, ты и природа. 12:00 – 13:00 — Свободное время: можно собрать вещи или просто посидеть у воды. По желанию (за доп. плату) — прокат сапов или короткий сплав на байдарках (старт строго до 11:00, позже на воде холодно). 13:00 — Обед в ресторане. 14:00 — Сбор вещей. 15:00 — Отъезд в Москву с картинами, грибами и новыми силами. Что входит в стоимость: — Проживание в домиках глэмпинга — 2 ночи (18 и 19 сентября). — Трёхразовое питание (завтраки, обеды, ужины) в ресторане глэмпинга с пятницы по воскресенье. — Мастер-класс по живописи — все материалы предоставляются. — Экскурсия на Галкинское болото и прогулка по сказочному лесу «Тропа жизни» — обе прогулки за 1 000 рублей с человека (уже включены в общую стоимость). — Пространство глэмпинга: шатёр для мероприятий, костровище, зоны отдыха, мангалы и вся природа вокруг. — Вечерние посиделки у костра в пятницу и субботу. Дополнительно (по желанию, не входит в стоимость): — Трансфер до глэмпинга и обратно — могут организовать за доп. плату (цена по запросу). — Сплав на байдарках — 2 500 рублей/чел (только утром в воскресенье с 10:00 до 11:00, короткий маршрут). — Прокат сапов — цена по запросу (утро воскресенья). — Баня с чаном — цена по запросу. Задать вопросы и записаться можно по телефону или через бота на сайте организатора.