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Тайна коттеджа

Коттедж — Московская область

Начало:

Завершение:

33000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Тёплый осенний день, загородный коттедж и несколько дней каникул в компании будущих друзей. Казалось бы, идеальный план. Но что-то на этом опыте пойдёт не так, поэтому вместо спокойного отдыха тебя ждёт настоящее расследование. Это будет ролевой опыт, в котором ты погрузишься в детективную историю и станешь её героями. У каждого будет своя роль, свои секреты и информация, которой лучше не делиться со всеми. Будешь искать улики, допрашивать подозреваемых, собирать версии, замечать странности и пытаться понять, кому вообще можно доверять. А самое интересное — тот, кого ты ищешь, всё это время будет где-то рядом. Возможно, даже сидеть с тобой за одним столом. Трансфер: Автобус до места площадки и обратно в город. Время выезда — в 11:00 от ст.м. Мякинино. Возвращение в город — в 19:00 на место отправки. Питание: Завтрак, Обед, ужин — меню, разработанное шеф-поваром базы отдыха. Также будут учитываться все особенности по питанию.

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