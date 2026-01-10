Осень — особое место. В воздухе витает аромат тёплого черничного пирога и свежесваренного кофе, на проекторе — любимые фильмы, а рядом мягко потрескивают свечи. В программе — создание уютных осенних коллажей, прогулки по тихому лесу, согревающая баня, ленивые утренние зарядки и долгие душевные разговоры о самом важном. Ведущие: Светлана Самсонова — руководитель проекта, режиссёр-постановщик, педагог по актёрскому мастерству и телесному раскрепощению. Валерия Шапортова — этномузыколог, педагог и вокалистка. Олеся — создаёт ароматические свечи, мыло ручной работы, диффузоры и флористические композиции. Как добраться: Доехать сюда можно примерно за 2,5–3 часа от Москвы на машине. Также можно добраться на электричке или поезде до Тверской области, а дальше — на такси.