Ретрит, где ты сможешь сбежать от повседневной рутины и посвятить 3 дня себе. Ты вернёшься обновлённым, наполненным энергией и спокойствием. Что тебя ждёт: · Атмосфера уединения и комфорта: все условия для отдыха в уникальной локации · Гармония с природой: живописные леса и чистый воздух · Полная перезагрузка: практики помогут снять стресс и обрести баланс Будет полноценное трёхразовое вегетарианское питание — лёгкие и полезные блюда, которые подарят энергию и очистят организм.