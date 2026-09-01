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Ретрит с пробуждением (Plunge Retreat)

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28000₽
Возраст 18+

Про событие

Ретрит, где ты сможешь сбежать от повседневной рутины и посвятить 3 дня себе. Ты вернёшься обновлённым, наполненным энергией и спокойствием. Что тебя ждёт: · Атмосфера уединения и комфорта: все условия для отдыха в уникальной локации · Гармония с природой: живописные леса и чистый воздух · Полная перезагрузка: практики помогут снять стресс и обрести баланс Будет полноценное трёхразовое вегетарианское питание — лёгкие и полезные блюда, которые подарят энергию и очистят организм.

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