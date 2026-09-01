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Кто вообще это сварил?

Эрик Рыжий, улица Арбат, 36/2с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На дегустации пива и сидра тебя ждут пять самых необычных сортов: кислое, солёное, копчёное, острое и десертное пиво. Будешь разбираться, где смелый эксперимент, а где пивовар просто остался без присмотра. Современные пивовары давно перестали ограничиваться солодом и хмелем. Они добавляют соль, перец, фрукты, коптят солод, скрещивают пиво с десертами и порой заходят довольно далеко. Разберёшься, как рождаются такие необычные сочетания, зачем пивовары идут на эксперименты и что происходит со вкусом, когда в привычную формулу добавляют что-то совершенно неожиданное. В стоимость билета включена дегустация пяти сортов пива и небольшие закуски.

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