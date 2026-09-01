Холодной осенью самое то— собраться большой тёплой компанией и вдребезги так погрустить, но ни в коем случае не унывать. Реальное эмо состоит из: Мечты Нормального Ребёнка (Москва) ПСЕВДОШЕЯ (Москва) Аня Носова Deadkedы kol'ja