ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фарфор

PVZ, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Холодной осенью самое то— собраться большой тёплой компанией и вдребезги так погрустить, но ни в коем случае не унывать. Реальное эмо состоит из: Мечты Нормального Ребёнка (Москва) ПСЕВДОШЕЯ (Москва) Аня Носова Deadkedы kol'ja

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста