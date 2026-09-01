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Холодной осенью самое то— собраться большой тёплой компанией и вдребезги так погрустить, но ни в коем случае не унывать. Реальное эмо состоит из: Мечты Нормального Ребёнка (Москва) ПСЕВДОШЕЯ (Москва) Аня Носова Deadkedы kol'ja
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