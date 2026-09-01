Арт-завтрак с лекцией и мастер-классом. Спектакль — это то, что происходит здесь и сейчас. В этом его обаяние и сложность: можно упустить что-то важное. Кроме того, происходящее на сцене часто ставит в тупик, вызывает скуку или вопрос: «А что это было?». После этой встречи ты никогда не будешь скучать в театральном зале, даже если спектакль вдруг не оправдает ожиданий. «Как смотреть спектакль» — лекция-инструкция по взламыванию театрального кода. На ней ты научишься видеть невидимое и обращать внимание на важные детали. За вкусным завтраком ты поговоришь о том: — На что смотреть, когда гаснет свет (спойлер: не только на главных героев) — Как понимать метафоры: почему красное платье — это не просто платье, а символ? — Зачем снова ставят «Ревизора» (классику) и как разгадать режиссёрский замысел — Как подготовиться к походу в театр, чтобы не пожалеть о потраченном времени — Что делать, если ничего не понятно? Никакой скучной теории — только живые инструменты для ближайшего спектакля: актуальные примеры и разбор приёмов современных режиссёров. Затем — мастер-класс по росписи веера с художницей Александрой Кочепасовой. Присоединиться можно с любым уровнем навыка в рисовании. Дресс-код (по желанию): жемчуг — самый театральный камень. В стоимость, помимо лекции и мастер-класса со всеми материалами, включён депозит 2000 рублей на меню. Количество мест: 8. Запись и вопросы в тг.