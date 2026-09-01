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Док станция. Сказка / Сила сигнала

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Новое российское кино на кинофестивале «Докер» 2026. Сеанс объединяет две истории о людях, которые не соглашаются оставаться незаметными и превращают повседневность в пространство свободы. Оба фильма с теплотой и юмором рассказывают о способности заново перепридумать свою жизнь. После показа состоится обсуждение с авторами. Сказка 70-летняя Лариса и 65-летний Олег — одинокие участники любительского «Театра Почёта» для пожилых людей, где ни одного из них не воспринимают всерьёз. Ларисе не дают ролей и подшучивают над ней, Олег тоже остаётся незаметным для окружающих. В какой-то момент они замечают друг друга, и между ними возникает романтическая связь, которая может стать для них последней попыткой вырваться из одиночества и почувствовать себя нужными. Сила сигнала Юрий Иванов работает электриком в почтовом отделении города Колпашево и Новосёловском сельсовете. Его мечты о путешествиях и ярких фестивалях могли бы разбиться о реальность провинциального быта, но у Юрия хватает смелости и мастерства стать агентом мира своих фантазий, «инженером чудес», и приносить радость на улицы далёкого сибирского города. После показа пройдет обсуждение с авторами фильмов.

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