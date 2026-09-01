Очередной хмельной эксперимент в фотолаборатории: готовят проявитель из пива, заряжают плёнку и будут создавать кадры с характером. Унесёшь домой не только проявленные снимки, но и крутую историю! Количество мест тает быстрее, чем пена в кружке. Успей занять своё:) Все материалы предоставляются; если у тебя нет своей плёночной камеры, на время мастер-класса дадут из лаборатории.