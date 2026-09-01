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Мастер-класс по проявке пленки в пиве

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 4900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Очередной хмельной эксперимент в фотолаборатории: готовят проявитель из пива, заряжают плёнку и будут создавать кадры с характером. Унесёшь домой не только проявленные снимки, но и крутую историю! Количество мест тает быстрее, чем пена в кружке. Успей занять своё:) Все материалы предоставляются; если у тебя нет своей плёночной камеры, на время мастер-класса дадут из лаборатории.

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