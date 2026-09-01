Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Очередной хмельной эксперимент в фотолаборатории: готовят проявитель из пива, заряжают плёнку и будут создавать кадры с характером. Унесёшь домой не только проявленные снимки, но и крутую историю! Количество мест тает быстрее, чем пена в кружке. Успей занять своё:) Все материалы предоставляются; если у тебя нет своей плёночной камеры, на время мастер-класса дадут из лаборатории.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи