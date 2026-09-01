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Сплав по реке Тихая с выходом в Ладогу

Встреча на платформе Приозерска, Привокзальная улица, 1

Начало:

Завершение:

от 11250₽ до 12500₽
Возраст 12+

Про событие

Короткий, но насыщенный сплав по реке Тихая понравится всем, кто любит северные красоты Вуоксы и Ладоги. Маршрут тура пролегает по Ленинградской области от Вуоксы к Ладоге через Тихую и составляет около 28 км, 15 из которых отведены на водную прогулку по просторам Ладожского озера. Течение на извилистой реке Тихой то ускоряется, то замедляется, поэтому в разливах придётся немного поработать вёслами. Уже на второй день похода байдарки достигнут точки, где Тихая впадает в Ладожское озеро, и участники войдут в его акваторию. Там ты увидишь знаменитые ладожские шхеры — многочисленные скальные островки, расположенные вдоль берегов и разделённые узкими проливами. После ночёвки в этих живописных местах ты посвятишь день прогулке по водной глади Ладожского озера — самого большого озера Европы с пресной водой и второго по размерам озера страны. Когда покажется посёлок Берёзово, это будет означать конец водного похода. Старт: тебе нужно будет поехать на электричке с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Встреча на платформе Приозерска в субботу в 10:09. Финиш: на электричке от ст. Кузнечное, отправление в 18:11 . Прибытие в Санкт-Петербург в 21:50. На машинах с базы Илакс можно уехать в 17-18 часов. Больше информации о маршруте и необходимом снаряжении — по кнопке «Купить билет».

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