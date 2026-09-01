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  1. Санкт-Петербург
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Иди в баню

Театр имени Которого Нельзя Называть
Каменноостровский проспект, 27Г,

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Клоунада от авангардного союза с ностальгией из города Челябинск, созданный Станиславом Хомковым и Никитой Маныловым. Иммерсивное доброе хулиганство. Главный секрет спектакля: не стоит париться по пустякам! Приходи и убедись сам — всё будет хорошо! Что тебя ждёт: — Уникальное театральное представление, где ты не просто зритель, а полноправный участник банного действа! — Этот спектакль — жаркая клоунада, в которой тебя ждут искромётный юмор, интерактивные игры и незабываемая атмосфера настоящей бани. — Два клоуна-банщика возьмут на себя все твои проблемы и заботы, чтобы хорошенько пропарить тебе мозг и выпустить пар накопившихся негативных эмоций.

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