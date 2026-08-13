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Радость-свадьба c подменой невесты и другими происшествиями

ТОН-Центр, Комсомольская площадь, 3/30с1

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1000₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Показ инсталляции с распевом и выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Тотальная аудиовизуальная инсталляция — спектакль без участия живых актёров. Поворотная сцена приводит в движение декорации: перед зрителями разворачивается свадебный обряд — с подменой невесты, ведьмой, гостями и другими неожиданными происшествиями. Либретто Жени Некрасовой обращает древние мотивы к внутреннему миру современного человека. В многоканальной партитуре Владимира Раннева в исполнении ансамбля N’Caged речитативы дополнены современными вокальными техниками. Костюмы-скульптуры Андрея Бартенева — от свекрови до русалки, мечтающей похитить жениха — становятся главными персонажами повествования. Сценография Кати Бочавар объединяет работы всех авторов в единое мультисенсорное действо. Параллельно в фойе откроется выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане», прослеживающая путь художника от легендарного «Ботанического балета» к многослойному проекту «Радость-свадьба». В экспозиции — коллажи, фото- и видеодокументация перформансов, а также редкие кадры постановок, в которых участвовали те, кто позже стал звездами современного искусства. Заголовок выставки — ключ к методу Бартенева: смешивать высокое и низкое, серьезное и нелепое, карнавальное и повседневное.

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