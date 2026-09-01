Приходи на лекцию о самых необычных похоронных традициях страны. Учёный, кандидат исторических наук Ксения Родионова расскажет о самых нестандартных похоронных практиках в истории России, а работник морга и культуролог, изучающая смерть, Александра Мельцис, расскажет о современных практиках захоронения.