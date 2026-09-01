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Необычные похороны в России

Музей бомжей
Гороховая улица, 31

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Приходи на лекцию о самых необычных похоронных традициях страны. Учёный, кандидат исторических наук Ксения Родионова расскажет о самых нестандартных похоронных практиках в истории России, а работник морга и культуролог, изучающая смерть, Александра Мельцис, расскажет о современных практиках захоронения.

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