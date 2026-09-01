Мастер-класс, на котором ты разберёшь «обнимательный» массаж :) Что такое ребозо? Это массаж, где главный инструмент — традиционный мексиканский шарф. С помощью ребозо ты сможешь испытать новые телесные ощущения и познакомиться с мексиканской традицией массажа . Ребозо очень хорошо помогает, когда устал физически и эмоционально, когда есть мышечные спазмы, когда есть проблемы со сном, разбитость, или «просто хочется на ручки». Ребозо прямо напитывает прикосновениями, но не напрямую от рук, а через шарф. Возможно, ты устал/а от тактильности? Тогда тебе в ребозо. Что тебя ждёт: — Покачивание в шарфе, похожее на убаюкивания — Потряхивания и вибрации — Мягкие скрутки — Вытяжение тела — Стягивание полотном, очень приятное Это занятие подойдёт и для массажных профи и для тех, кто никогда не делал массаж Можно будет заботиться о своих близких и домашних с помощью ребозо. Программа: 19.30-22.00 — знакомство с базовыми техниками ребозо; работа в парах; небольшая медитация-отдых 22.00 - 22.30 – чай и общение/самостоятельная практика по желанию Стоимость: — 2700 (билет на МК + полотна ребозо на занятие) — 2500 (только билет на МК, если полотна у тебя есть) — 10% скидка при записи в паре