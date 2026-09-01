Тот самый СССР твоих родителей, как оно было на самом деле? Красивые легенды или мрачные ужасы прошлого? Живая дискуссия в стиле подкаста — скуфы для зумеров. Очень надоели эти споры в интернете про Совок! То там «прекрасно», то там «ужасно», а на самом деле как? Два легендарных скуфа, Ионов и Бондарев ответят на все вопросы. За плечами у этих титанов больше сотни лет опыта в общей сложности, на двоих. Нищета и унижения или справедливость, доброта и мороженое за 7 копеек? Тебя ждут удивительные разоблачения и самые тёмные секреты «кровавого совка». Александр Ионов — создатель клуба Ионотека, продюсер. Александр Бондарев — отец Феликса (RSAC, ЩЕНКИ).