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СССР — стрём или норм?

ЦПР, Литейный проспект, 28

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Тот самый СССР твоих родителей, как оно было на самом деле? Красивые легенды или мрачные ужасы прошлого? Живая дискуссия в стиле подкаста — скуфы для зумеров. Очень надоели эти споры в интернете про Совок! То там «прекрасно», то там «ужасно», а на самом деле как? Два легендарных скуфа, Ионов и Бондарев ответят на все вопросы. За плечами у этих титанов больше сотни лет опыта в общей сложности, на двоих. Нищета и унижения или справедливость, доброта и мороженое за 7 копеек? Тебя ждут удивительные разоблачения и самые тёмные секреты «кровавого совка». Александр Ионов — создатель клуба Ионотека, продюсер. Александр Бондарев — отец Феликса (RSAC, ЩЕНКИ).

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