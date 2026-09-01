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Поход с орнитологом

ст. Конобеево, Московская область, городской округ Воскресенск, село Конобеево

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+

Про событие

Будешь наблюдать за птичьим миром в Москворецком пойменном заказнике. Виноградовская пойма — ключевая орнитологическая территория и одно из самых интересных мест для наблюдения за птицами в Подмосковье. На весеннем пролёте здесь останавливаются стаи гусей и уток. У воды держатся цапли и кулики. Над полями и разливами летают хищные птицы — канюки, луни, пустельга, скопа. Из кустов поют варакуши и тростниковые овсянки, можно увидеть ремеза, на лугах встречаются трясогузки и чеканы. Опытный натуралист, выпускник биофака МГУ Станислав Черепушкин, будет проводником в мир мир куликов, цапель, чаек и уток. И, если повезёт, ты увидишь хищных птиц. Запланирован лесной перекус. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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