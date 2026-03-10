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Через сосны и берегами Оки к монастырю

Павелецкий вокзал, Павелецкая площадь, 1Ас1

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2200₽
Возраст 12+

Про событие

Берегом Оки и лесами пойдёшь к белокаменной доминанте. Группа встречается на платформе Акри и уходит в смешанные леса. Романтичная история — Акри — название любимой барином крестьянки, только перевёрнутое наоборот, чтобы никто не догадался. Была запретная любовь, крестьянка умерла, а барин назвал так одну из своих деревень. Прозаичное название — это аббревиатура «Акционерного общества Российской империи». Каширское городище — некогда там помещался целый город — визуализируешь и узнаешь о раскопках, которыми богато это направление. По дороге тебя ждут поляны и купель. А потом группа направится к песчаному пляжу, здесь интересный «остров», к которому можно пройти по косе и оказаться посреди реки, отрезанным от цивилизации. Перед тобой откроется большая белокаменная доминанта, среди полей возвышающаяся на берегу Оки. Уже с 15-го века защищал российскую территорию от набегов крымских татар. Здесь можно будет (если будет время), попить квасу и перекусить блинчиками с творогом. В 9.59 группа встречается на ж.д. платформе Акри. Электричка с Павелецкого вокзала в 8:10. Здесь же можно оставить авто. Ориентируйся на окончание в 19-20 часов на платформе Белопесоцкий.

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