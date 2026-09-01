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Двухдневный сплав по Шерне

Курский вокзал, улица Земляной Вал, 29с1

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Завершение:

16300₽
Возраст 12+

Про событие

Палатки, сосновый лес и песчаные берега. Река Шерна — извилистая, чистая речка — приток Клязьмы, по берегам которой будут встречаться разные посёлки или участки леса. В первый день тебя ждёт сплав, обед на берегу и баня, которая располагается на территории купеческого дома. Если ты не хочешь ночевать в палатке, можно остаться тут на ночь — в комнатах в купеческом стиле и удобствами в доме. На следующий день отправишься на небольшую экскурсию в купеческий дом. Пройдёшься до красивой кирпичной церкви в лесу, а после обеда вновь на байдарки и в путь до конечной точки — села Мамонтово. По воде пройдёшь порядка 27-ти км. Шерна хороша своим сочетанием неспешного течения, узкого русла, заблудиться в котором невозможно. Встреча группы в субботу в 9:01 на платформе Захарово Горьковского направления, электричка с Курского вокзала отходит в 7:12. Обратно: поход закончится в воскресение ориентировочно в 19 часов на ст. Захарово.

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