Палатки, сосновый лес и песчаные берега. Река Шерна — извилистая, чистая речка — приток Клязьмы, по берегам которой будут встречаться разные посёлки или участки леса. В первый день тебя ждёт сплав, обед на берегу и баня, которая располагается на территории купеческого дома. Если ты не хочешь ночевать в палатке, можно остаться тут на ночь — в комнатах в купеческом стиле и удобствами в доме. На следующий день отправишься на небольшую экскурсию в купеческий дом. Пройдёшься до красивой кирпичной церкви в лесу, а после обеда вновь на байдарки и в путь до конечной точки — села Мамонтово. По воде пройдёшь порядка 27-ти км. Шерна хороша своим сочетанием неспешного течения, узкого русла, заблудиться в котором невозможно. Встреча группы в субботу в 9:01 на платформе Захарово Горьковского направления, электричка с Курского вокзала отходит в 7:12. Обратно: поход закончится в воскресение ориентировочно в 19 часов на ст. Захарово.