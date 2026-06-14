Прогулка вдоль реки Киржач, песчаные берега и величественные сосны, тянущиеся к небу, свежий воздух и щебет птиц — это то, что нужно, чтобы отдохнуть после трудовых будней. По пути встретятся старинные деревни, где время словно остановилось, деревянные дома с резными наличниками, которые хранят историю этих мест. Жемчужина путешествия — необычное озеро круглой формы, а по центру расположился остров с архитектурным ансамблем монастыря XVIII века. Доступ к этому природному и архитектурному чуду осуществляется лишь по двум длинным мостам, соединяющим его с «большой» землей. Отправишься в путешествие на электричке с Курского вокзала до станции Усад. Обратно вернёшься на такси до станции Покров, откуда вечерняя электричка быстро и без пробок вернёт в столицу. Чтобы прогулка принесла только положительные эмоции, выбирай одежду и обувь по погоде — ты проведёшь на улице целый день. поездка состоится при любой погоде.