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Введенский остров

Станция Усад, муниципальное образование посёлок Городищи

Начало:

Завершение:

3100₽
Возраст 8+

Про событие

Прогулка вдоль реки Киржач, песчаные берега и величественные сосны, тянущиеся к небу, свежий воздух и щебет птиц — это то, что нужно, чтобы отдохнуть после трудовых будней. По пути встретятся старинные деревни, где время словно остановилось, деревянные дома с резными наличниками, которые хранят историю этих мест. Жемчужина путешествия — необычное озеро круглой формы, а по центру расположился остров с архитектурным ансамблем монастыря XVIII века. Доступ к этому природному и архитектурному чуду осуществляется лишь по двум длинным мостам, соединяющим его с «большой» землей. Отправишься в путешествие на электричке с Курского вокзала до станции Усад. Обратно вернёшься на такси до станции Покров, откуда вечерняя электричка быстро и без пробок вернёт в столицу. Чтобы прогулка принесла только положительные эмоции, выбирай одежду и обувь по погоде — ты проведёшь на улице целый день. поездка состоится при любой погоде.

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