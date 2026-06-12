Дюкинский скалодром — одна из локаций проекта «Открытые скалы России». В поездке будет лагерь в сосновом лесу в шаговой доступности от настоящих скал, на которых подготовлены различные трассы для скалолазания, драйтулинга и боулдеринга. Будешь заниматься с профессиональными инструкторами, которые покажут и расскажут технику лазания и спуска, верхнюю и нижнюю страховку, десяток важных узлов и способы их применения. Узнаешь, как использовать полученные навыки в горных походах. Отработаешь все упражнения на рельефе с различной сложностью. Выезд идеален для начального обучения, нужно лишь обладать хорошей физической формой. А более опытные участники смогут заниматься на трассах с повышенной сложностью. Всё необходимое специальное снаряжение для скалолазания клуб предоставляет. В лагере всегда остается один из помощников инструктора — завхоз, который присмотрит за вещами и палатками, и займется приготовлением еды. Разбавить занятия можно неспешной прогулкой по заповедным тропам, насладиться пением птиц и свежим хвойным воздухом. Вечером, конечно же, будут костёр, посиделки, бесконечные разговоры и сытный ужин. Входит в стоимость: — Консультация и сопровождение по всем орг.вопросам: подбор снаряжения, аренда, подготовка к походу — Трансфер от метро Некрасовка до места проведения тренировок и обратно — Доставка всего снаряжения, еды и воды в лагерь — Работа профессиональных инструкторов: обучение скалолазанию, страховке и горной технике — Работа завхоза (повара) в лагере — Прокат общественного снаряжения (палатки, топоры, тент, котлы, костровой набор и т.д.) — Прокат личного снаряжения для тренировок (нижняя обвязка, каска, карабины) — Групповое снаряжение для занятий (веревки, карабины, усы, петли, спусковые устройства) — Групповая аптечка — Костёр, гитара и, конечно, вкусная еда Не входит в стоимость — Личная бутылка питьевой воды на выходные (лучше взять 2-2,5 литра) — Прокат личного снаряжения (спальный мешок, коврик, фонарик). Всё необходимое ты можешь взять в прокате Необходимо взять с собой: Снаряжение: — Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат) — Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С) — Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая) — Фонарик налобный светодиодный Одежда: — Рубашка с длинным рукавом — Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана) — Треккинговые кроссовки — Штаны для треккинга — Шапка Личные вещи: — Набор посуды (КЛМН) — Многоразовая бутылка — Туалетная бумага — Солнцезащитный крем и гигиеническая помада — Предметы личной гигиены — Медицинский полис — Средство от комаров — Средство от клещей