В этот раз обсудишь книгу Аси Демишкевич «Там моё королевство». Клуб пройдет в особенном формате — в рамках большого праздника «Полка и её друзья». А это значит, что, помимо обсуждения книги, тебя ждёт особенное угощение и памятные подарки. Это тонкий, завораживающий и терапевтичный роман-взросление с элементами магического реализма. История о поиске себя, сепарации от родителей, семейных тайнах и создании собственного безопасного пространства — того самого «королевства» внутри и снаружи. Книга идеальна для тех, кто любит глубокую психологическую прозу и ищет ответы на вопросы о личных границах и корнях. Приходи делиться впечатлениями, пить чай в компании и праздновать.