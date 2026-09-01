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Книжный завтрак: «Там моё королевство»

Библиотека «Полка», проспект Большевиков, 8к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

В этот раз обсудишь книгу Аси Демишкевич «Там моё королевство». Клуб пройдет в особенном формате — в рамках большого праздника «Полка и её друзья». А это значит, что, помимо обсуждения книги, тебя ждёт особенное угощение и памятные подарки. Это тонкий, завораживающий и терапевтичный роман-взросление с элементами магического реализма. История о поиске себя, сепарации от родителей, семейных тайнах и создании собственного безопасного пространства — того самого «королевства» внутри и снаружи. Книга идеальна для тех, кто любит глубокую психологическую прозу и ищет ответы на вопросы о личных границах и корнях. Приходи делиться впечатлениями, пить чай в компании и праздновать.

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