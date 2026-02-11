«Человек-бензопила» — это манга и аниме про любовь. Перверсивную, машинную, демоническую, но искреннюю. В мире, где демоны рождаются из человеческих страхов, даже нежность становится оружием, а признание — тактическим ходом. Как в этой вселенной уживаются люди, демоны и машины? И почему любовь здесь всегда оказывается ловушкой? На лекции разберут, как устроена эта «машинная» любовь, и увидишь, что темы Фудзимото перекликаются с философскими концепциями XX–XXI веков: желающие машины Делёза и Гваттари, либидинальная экономика Лиотара, холодные интимности Иллуз, сакральное у Батая. Обсудят, почему главный герой Дэндзи, чьё сердце — мотор бензопилы, продолжает мечтать о человеческом. Лектор — Михаил Федорченко, выпускник аспирантуры Центра практической философии «Стасис», редактор веб-самиздата об акселерационизме Post/work, автор канала о ксенокибернетике Machinic Embodiment, независимый исследователь материальности.