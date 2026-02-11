ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Философия любви и техники в «Человеке-бензопиле»

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

«Человек-бензопила» — это манга и аниме про любовь. Перверсивную, машинную, демоническую, но искреннюю. В мире, где демоны рождаются из человеческих страхов, даже нежность становится оружием, а признание — тактическим ходом. Как в этой вселенной уживаются люди, демоны и машины? И почему любовь здесь всегда оказывается ловушкой? На лекции разберут, как устроена эта «машинная» любовь, и увидишь, что темы Фудзимото перекликаются с философскими концепциями XX–XXI веков: желающие машины Делёза и Гваттари, либидинальная экономика Лиотара, холодные интимности Иллуз, сакральное у Батая. Обсудят, почему главный герой Дэндзи, чьё сердце — мотор бензопилы, продолжает мечтать о человеческом. Лектор — Михаил Федорченко, выпускник аспирантуры Центра практической философии «Стасис», редактор веб-самиздата об акселерационизме Post/work, автор канала о ксенокибернетике Machinic Embodiment, независимый исследователь материальности.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста