Профессиональный историк Сергей Швецов и шоумен Илья Недоля препарируют исторические факты о вожде мирового пролетариата. История Ленина, где зрители сами делают выводы. Ленин и революция. Как сын дворянина стал главным бунтарём империи? И как казнь старшего брата Александра определила судьбу всей страны? Ленин и Мао. Почему вождь китайской революции считал, что Ленин «превзошёл Маркса»? Что общего у двух гигантов и в чём их главное противоречие? Ленинизм как религия. Атеиста — в мавзолей, да ещё и в форме зиккурата? Как умерший политик превратился в культ, а его тело — в объект поклонения? Ленин на Западе. Демонизация в пропаганде и обожание в искусстве. Почему американский миллиардер Рокфеллер уничтожил фреску с Лениным? Ленин в поп-культуре. От «Симпсонов» до Бэнкси, от «красного Ленина» до «чёрного» Энди Уорхола. Как образ вождя стал мемом, брендом и полем для художественных экспериментов. И бонус-история: почему венесуэльский адвокат назвал своих сыновей Владимиром, Ильичом и Лениным и как один из них стал самым известным террористом XX века — Карлосом Шакалом. Так кем же Ленин является сегодня: мировым брендом или символом отжившей эпохи?