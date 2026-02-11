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Ленин — бренд или Ленин — бред?

Бражник, улица Ленина, 18/49

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Профессиональный историк Сергей Швецов и шоумен Илья Недоля препарируют исторические факты о вожде мирового пролетариата. История Ленина, где зрители сами делают выводы. Ленин и революция. Как сын дворянина стал главным бунтарём империи? И как казнь старшего брата Александра определила судьбу всей страны? Ленин и Мао. Почему вождь китайской революции считал, что Ленин «превзошёл Маркса»? Что общего у двух гигантов и в чём их главное противоречие? Ленинизм как религия. Атеиста — в мавзолей, да ещё и в форме зиккурата? Как умерший политик превратился в культ, а его тело — в объект поклонения? Ленин на Западе. Демонизация в пропаганде и обожание в искусстве. Почему американский миллиардер Рокфеллер уничтожил фреску с Лениным? Ленин в поп-культуре. От «Симпсонов» до Бэнкси, от «красного Ленина» до «чёрного» Энди Уорхола. Как образ вождя стал мемом, брендом и полем для художественных экспериментов. И бонус-история: почему венесуэльский адвокат назвал своих сыновей Владимиром, Ильичом и Лениным и как один из них стал самым известным террористом XX века — Карлосом Шакалом. Так кем же Ленин является сегодня: мировым брендом или символом отжившей эпохи?

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