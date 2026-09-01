Только представь, каково это — оказаться в атмосферной и полусгоревшей церкви в час, когда толпы посетителей уже схлынули, солнце село, а ночь постепенно спускается на город. Прекрасное время, чтобы познакомиться с кирхой поближе и узнать о самых ярких моментах её непростой, более чем 240-летней истории. 9 сентября в 21:00 и 22:30