Ночная экскурсия по церкви
Кирочная ул., 8В
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Только представь, каково это — оказаться в атмосферной и полусгоревшей церкви в час, когда толпы посетителей уже схлынули, солнце село, а ночь постепенно спускается на город. Прекрасное время, чтобы познакомиться с кирхой поближе и узнать о самых ярких моментах её непростой, более чем 240-летней истории. 9 сентября в 21:00 и 22:30
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