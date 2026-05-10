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Про событие
Смешной, абсурдный и местами тревожный коллективный опыт людей, которые продолжают практиковать упоение в обстоятельствах, которые не очень к этому располагают. В программу входит инструкция по правильному отворачиванию и зажмуриванию, обучение смеяться в любой ситуации, танцы на фоне надвигающегося цунами и другие многократно проверенные практики.
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