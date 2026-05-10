Смешной, абсурдный и местами тревожный коллективный опыт людей, которые продолжают практиковать упоение в обстоятельствах, которые не очень к этому располагают. В программу входит инструкция по правильному отворачиванию и зажмуриванию, обучение смеяться в любой ситуации, танцы на фоне надвигающегося цунами и другие многократно проверенные практики.