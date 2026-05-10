ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

П.И.Р. (практика игнорирования реальности)

Среда 21
Старая Басманная ул., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Смешной, абсурдный и местами тревожный коллективный опыт людей, которые продолжают практиковать упоение в обстоятельствах, которые не очень к этому располагают. В программу входит инструкция по правильному отворачиванию и зажмуриванию, обучение смеяться в любой ситуации, танцы на фоне надвигающегося цунами и другие многократно проверенные практики.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста