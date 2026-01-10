Реконструкция первой русской футуристической оперы. Осенью 1913 года в местечке Уусикиркко под Санкт-Петербургом (ныне Поляны Ленинградской области) случилось очень-очень маленькое грандиозное событие: Первый всероссийский съезд баячей будущего (поэтов-футуристов). «Очень маленькое» — потому что участников «съезда» было всего трое: Алексей Кручёных, Михаил Матюшин и Казимир Малевич. «Грандиозное» же — из-за того, КАКИЕ это были участники, во-первых, и ЧТО они на этом «съезде» придумали, во-вторых. А придумали эти ребята — ни много ни мало — создать театр будущего под соответствующим названием «Будетлянин», а ещё придумали кубо-футуристическую оперу «Победа над Солнцем». Что из этого вышло? Очень многое. Например, знаменитый «Чёрный квадрат» Малевича, впервые появившийся именно в опере как элемент декорации, или его же эскизы костюмов, составляющие ныне золотой фонд мирового искусства. В этом же фонде достойное место занимают и «заумь» Кручёных, и пролог, написанный гениальным Велимиром Хлебниковым… Первых постановок — любительских и скандальных — было всего лишь две: первая в 1913 году в Санкт-Петербурге, и вторая — в 1920 году в Витебске. После этого «Победу» надолго забыли, зато в 1980-х произошел настоящий взрыв: оперу начали реконструировать выдающиеся мастера по всему миру. Актёры театра Стаса Намина, в содружестве с Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), решили внести свою лепту в процесс возрождения классики авангарда: В 2015 году, когда весь мир отмечал столетний юбилей знаменитого «Чёрного квадрата» Казимира Малевича, театр представил оперу «Победа над Солнцем» на трёх знаковых международных площадках: в июне — на крупнейшей выставке современного искусства «Арт-Базель» (Швейцария); в сентябре — в программе Московской международной биеннале современного искусства; в октябре — в музее фонда Louis Vuitton в Париже в рамках ежегодной Парижской выставки-ярмарки FIAC (Франция). Продолжительность: 1 час 10 минут