Свидание, которое сближает: стихи, музыка и атмосфера, где слова говорят больше, чем меню ресторана. Тебе презентуют сборник «Межгород» от поэтических команд «Обормоты» и «Шатуны». Никаких правил, никакого «как в библиотеке» — только живые голоса, искренние строки и музыка. Ты услышишь стихи о любви и жизни, которые поймёт каждый. А ещё: музыкально-поэтический джем, мини-мерч и афтерпати с диджеями — чтобы продлить вечер. Идеально для свидания без формальностей: без смокингов, без дорогих буфетов, зато с эмоциями, которые останутся надолго.