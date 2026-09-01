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Межгород

PVZ, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Свидание, которое сближает: стихи, музыка и атмосфера, где слова говорят больше, чем меню ресторана. Тебе презентуют сборник «Межгород» от поэтических команд «Обормоты» и «Шатуны». Никаких правил, никакого «как в библиотеке» — только живые голоса, искренние строки и музыка. Ты услышишь стихи о любви и жизни, которые поймёт каждый. А ещё: музыкально-поэтический джем, мини-мерч и афтерпати с диджеями — чтобы продлить вечер. Идеально для свидания без формальностей: без смокингов, без дорогих буфетов, зато с эмоциями, которые останутся надолго.

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