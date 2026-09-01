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Пепперминт. История успеха

Шклярский, Литейный проспект, 14

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль с применением кринге-технологий. Он основан на одноименной пьесе Ю. Дмитриевой — это своеобразный поток сознания молодой женщины, структурированный в формате лекции-тренинга по личностному росту, совмещённый с презентацией книги героини. Спектакль интерактивен, он предполагает вовлечение аудитории в процесс представления, организаторы призывают зрителей быть готовыми взаимодействовать с героиней, принимать активное участие в практиках и не бояться ненормативной лексики и пластики. Путь к успеху — это тернистый процесс, требующий стойкости.

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