Пепперминт. История успеха
Шклярский, Литейный проспект, 14
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль с применением кринге-технологий. Он основан на одноименной пьесе Ю. Дмитриевой — это своеобразный поток сознания молодой женщины, структурированный в формате лекции-тренинга по личностному росту, совмещённый с презентацией книги героини. Спектакль интерактивен, он предполагает вовлечение аудитории в процесс представления, организаторы призывают зрителей быть готовыми взаимодействовать с героиней, принимать активное участие в практиках и не бояться ненормативной лексики и пластики. Путь к успеху — это тернистый процесс, требующий стойкости.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи