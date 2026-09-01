Пешеходная экскурсия по Красногвардейскому району — прогуляешься вокруг метро «Новочеркасская» и поговоришь о типовом домостроении 1950–60-х. Типовое панельное домостроение — явление противоречивое. Его обвиняют в создании самой однообразной жилой среды, но время его расцвета — «хрущевская оттепель» — стало одной из самых романтизированных эпох СССР. На экскурсии ты перенесёшься в Ленинград 1950–60-х, поговоришь о градостроительстве середины XX века, быте «физиков и лириков» и культурной атмосфере. В это время на прилавках стали появляться телевизоры, стиральные машины и кофеварки, ленинградцы танцевали твист и чарльстон, пили коктейли и носили одежду с абстрактными принтами. Отправишься в исторический район Малая Охта — в 1950–60-х он стал своеобразным полигоном индустриального жилищного строительства, меняющего городской облик. Во время прогулки ты исследуешь его и попробуешь окунуться в эпоху. Личные истории и воспоминания о жизни в панельных домах не возбраняются и даже приветствуются :) Во время экскурсии ты увидишь: — 4 серии проектов первого поколения «хрущевок»; — первый панельный дом в Ленинграде с высотой потолков 2,5 метра; — дом, в котором жил учёный Юрий Кнорозов, разгадавший язык майя; — контрасты «сталинской» и «хрущевской» архитектуры. Во время экскурсии ты узнаешь: — сколько всего существовало серий типовых домов; — какой высоты были потолки в типовых европейских домах 1950–60-х годов; — что такое «домики из консервных банок» и ашелемы; — какой дизайн мебели придумывали для малогабаритных квартир; — какой была повседневная жизнь ленинградцев в 1950–60-х годах. Продолжительность: 1,5–2 часа. Где начинается: у выхода №9 из м. «Новочеркасская». Где заканчивается: сквер Юрия Кнорозова (ул. Гранитная).