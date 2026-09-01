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Закрытие сезона «Закатных бранчей»

уточняй у организатора

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от 19900₽ до 22100₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Закрытие сезона — это момент, когда можно поймать последние летние лучи и заготовить на зиму как впечатления, так и вполне весомые дары. На этом бранче на ферме будут превращать урожай в домашние, созданные с любовью заготовки. Закатают свои соленья и сделают настойку под руководством шеф-бармена. Всё это, конечно, будет происходить за длинным столом. Встретят тебя бокалом и закусками. В ожидании начала можно фотографироваться, высматривать птиц в бинокли, изучать окрестности, знакомиться и просто наслаждаться видами. Под открытым небом накрыт длинный стол. Карточки с вопросами помогут разговору складываться легко, а новые знакомства будут тёплыми. Шеф-повар приготовит блюда на гриле из сезонных овощей и трав, работает бар с коктейлями. В перерыве возьмёшь фермерские овощи и под руководством шефа сделаешь свои ферментированные закрутки. Можно приготовить как классические огурцы или помидоры, так и более творческие варианты. Распишешь этикетку и увезёшь сувениром домой. К соленьям нужна подходящая пара — поэтому следующий шаг: мастер-класс по созданию настоек с барменом. Узнаешь, как сделать их на местных травах или создашь ягодные хиты для кухни. Кульминация вечера: отправишься провожать закат. После вернёшься, но уже к костру — жарить маршмеллоу и делиться историями, провожая лето.

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