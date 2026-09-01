Каждый язык — это не просто средство коммуникации, это отражение истории народа, который на нём говорит. Язык неразрывно связан с национальным менталитетом, и изменение языковой картины мира напрямую связано с эволюцией человека и человечества, с развитием общества и технологий, с изменениями в международной и межкультурной коммуникации. Кто рассказывает? Дмитрий Петров. Лингвист, переводчик, создатель авторской методики изучения языков, ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура».