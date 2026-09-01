ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Языковая картина мира

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2600₽
Возраст 6+

Про событие

Каждый язык — это не просто средство коммуникации, это отражение истории народа, который на нём говорит. Язык неразрывно связан с национальным менталитетом, и изменение языковой картины мира напрямую связано с эволюцией человека и человечества, с развитием общества и технологий, с изменениями в международной и межкультурной коммуникации. Кто рассказывает? Дмитрий Петров. Лингвист, переводчик, создатель авторской методики изучения языков, ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста