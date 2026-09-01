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Пиватес

Softly. fit, Дальневосточный проспект, 33к1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Идеальный баланс между «потренироваться» и «отдохнуть». Пиватес — необычная тренировка, где классический пилатес встречается с бокалом холодного пива и превращается в маленькую вечеринку.

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