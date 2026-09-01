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Мастер-класс по кожевенному делу для начинающих

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Встречаются, чтобы создать плетёный кожаный браслет, объёмные брелочки или чехол под проездной. С задумкой можно будет определиться прямо на мастер-классе. Что есть: — пробойники — вощёные нити — шорные иглы — немного фурнитуры — выкройки — другие мелочи, без которых сложно начать Мастерица поделится собственными секретами и лайфхаками по изучению ремесла в спокойной форме, без спешки. Подойдёт участникам без опыта, но если есть сложности с шитьём, то процесс будет чуть-чуть более медленным. Продолжительность 3-4 часа Доступно 6 места Запись/вопросы в ТГ

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