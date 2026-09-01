Кардиналы и наместники не перестают плести интриги, бессмертная инквизиция привычно находит слабость в опустошенных умах, а неиссякаемая охота на ведьм вновь разжигает пламя людских страстей. Воистину, не найти лучшего времени для чумовых пиров и метал-шабашей. Мрак сгущается, осень приближается — в жгучем вареве из грайндкора, краста и хардкора зародится самая жесткая... тринадцатая часть фестиваля благодаря альянсу групп: Стабильность (deathgrind/grindcore) IMPLOSIVE (дэт метал) METHTRIPPER (нойзкор/хардкор/грайндкор) APATRA (дэт металтрэш метал/хардкор) HxDxYxF (экспериментальный грайндкор/крастгринд) Хаосбит (ди-бит/хардкор)