КПД Электрочайника + друзья
улица Бебеля, 124
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от 300₽ до 450₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Из Тюмени в Екатеринбург едет ВИА «Коэффициент полезного действия электрического чайника». Те самые, кто варит госпел-гранж на ржавых гвоздях и металлической стружке. Мелодичный гранж, пронзительный вокал и гитарные рифы, от которых закипает даже холодная вода. Музыкальный самопал, идущий от души в души. В лайнапе вечера: НЕТ И НЕ БУДЕТ, Последнее Сентября, GreenPeaceDead, ВИА «КПД Электрочайника»
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