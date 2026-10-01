Из Тюмени в Екатеринбург едет ВИА «Коэффициент полезного действия электрического чайника». Те самые, кто варит госпел-гранж на ржавых гвоздях и металлической стружке. Мелодичный гранж, пронзительный вокал и гитарные рифы, от которых закипает даже холодная вода. Музыкальный самопал, идущий от души в души. В лайнапе вечера: НЕТ И НЕ БУДЕТ, Последнее Сентября, GreenPeaceDead, ВИА «КПД Электрочайника»